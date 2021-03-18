СКА проиграл «Динамо» со счетом 1:4

Петербургской команде не удалось отыграться, хоть и была забита одна шайба.

СКА и московское «Динамо» встретились на льду сегодня, 18 марта, в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Петербургская команда проиграла со счетом 1:4.

Известно, что в составе московской команды отличились Михаил Чайковский, Андрей Сергеев, Оскар Линдберг и Дмитрий Яшкин. На 56-й минуте Лукас Бенгтссон из СКА смог успешно атаковать ворота соперников, но это не помогло команде выиграть.

Болельщиков призвали не расстраиваться, ведь впереди еще много шансов отыграться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл «ЦСКА» со счетом 2:3. Известно, что среди сине-бело-голубых голами отличились Артем Дзюба и Вендел дважды.