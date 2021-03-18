В Петербурге осталось 30 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

В Петербурге осталось 30 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Этих запасов может не хватить для всех желающих, так что ожидаются поставки препаратов.

В Санкт-Петербурге осталось менее 30 тысяч комплектов вакцины от коронавируса. Об этом 18 марта сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте Смольного.

В документе сказано, что прививку от инфекции в городе успели сделать более 319 тысяч человек, полностью закончили цикл 217 тысяч человек. Известно, что за сутки первично привились 3770 человек.

Эксперты отмечают, что вакцинация необходима для того, чтобы победить пандемию коронавируса. Она позволит выработать коллективный иммунитет – это, в свою очередь, остановит распространение инфекции и позволит гражданам вернуться к привычной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских больницах 200 пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на ИВЛ.

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