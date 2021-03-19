Прилучный и Карпович впервые вышли в свет вместе

Пара появилась на светском мероприятии, посвященном окончанию съемок второго сезона сериала «В клетке».

Актер Павел Прилучный и его коллега Мирослава Карпович впервые вышли в свет вместе. Их увидели на мероприятии, посвященном окончанию съемок второго сезона сериала «В клетке». Об этом пишет «СтарХит».

Известно, что на протяжении всего вечера Прилучный и Карпович проводили время вместе, а затем покинули собравшихся и отправились в неизвестном направлении. Напоминаем, что актер недавно пережил скандальный развод с матерью своих детей. На протяжении долгого времени поклонники Прилучного догадываются, что он встречается с Карпович, но он эту информацию никак не комментирует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце подтвердила слухи об изменах Прилучного. Актриса заверила, что ее ранил именно факт обмана.