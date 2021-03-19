Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге на 41%

В Северной столице зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в информационной справке на сайте администрации города.

За сутки в городе на 41,11% увеличилось количество новых случаев COVID, по сравнению с показателем недельной давности. Кроме того, на 3% возросло количество госпитализированных. В то же время почти на 15% уменьшилось общее количество активно больных COVID-19 в Петербурге.

В четверг, 18 марта, в городе зафиксировали 1 500 новых случаев заражения коронавирусом

В Смольном напомнили, что необходимым условием для стихания второй волны пандемии и предупреждения роста заболеваемости является массовая вакцинация жителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских больницах 200 пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на ИВЛ.