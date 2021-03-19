Apple запланировала выпуск новых iPad в апреле

Apple запланировала выпуск новых iPad в апреле
Apple покажет миру новые планшеты. Фото: unsplash

Американская компания Apple презентует новые модели планшетов iPad Pro в апреле 2021 года.

Новые планшеты компания оснастит улучшенными камерами и процессорами по сравнению с прошлыми версиями гаджетов. Внешне новинки не будут отличаться от своих предшественников,

Как сообщило агентство Bloomberg, точная дата презентации пока не известна. Apple официально не комментировала эту информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Apple подала в суд на бывшего сотрудника за разглашение коммерческой тайны. Компания утверждает, что он передавал знакомому журналисту сведения, представляющие коммерческую тайну.

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