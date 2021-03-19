Пассажир водителя-наркомана попытался дать взятку сотруднику ГИБДД в Петергофе

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники полиции пресекли попытку дачи взятки. Они остановили нетрезвого водителя.

Инцидент произошел 17 марта у дома № 3 по Ропшинскому шоссе. Инспекторы ДПС остановили Audi A3, у водителя которого заметили признаки опьянения. Сам автомобилист признался, что в его машине хранится амфетамин.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, решить проблему осмелился пассажир иномарки. Мужчина пересел в салон служебного авто, после чего предложил сотруднику взятку в размере 45 тыс. рублей за то, чтобы пьяного друга не привлекали к ответственности.

Инспекторы такое предложение не приняли и сообщили о произошедшем руководству. Теперь на пассажира завели уголовное дело о даче взятки.

Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что средний размер взятки в Петербурге в 2020 году составил почти 300 тысяч рублей.