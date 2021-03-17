Средний размер взятки в Петербурге в 2020 году составил почти 300 тысяч рублей

Средний размер взятки в Петербурге в 2020 году составил почти 300 тысяч рублей
Фото: pixabay

Заместитель начальника главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов на выступлении в Мариинском дворце 17 марта рассказал, что в прошлом году городская полиция зафиксировала 488 коррупционных преступлений.

По словам полицейского, 284 уголовных дела, связанных с коррупцией, были основаны на фактах взяточничества. В среднем, размер взятки в 2020 году в Северной столице составил 287 тысяч рублей. Стоит отметить, что сумма выросла на треть — годом ранее этот показатель равнялся 174 тысячам рублей.

Баранов, однако, называет это хорошим знаком. «Если взятка растет, это говорит о том, что больше становится порядка, и труднее стало решать вопросы», — заявил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Баранов попросил у депутатов ЗакСа содействия в борьбе с нетрезвыми водителями.

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Средний размер взятки в Петербурге в 2020 году составил почти 300 тысяч рублей