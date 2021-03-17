Полиция Петербурга просит содействия депутатов ЗакСа в борьбе с пьяными водителями

Заместитель начальника регионального главка МВД Дмитрий Баранов в ходе своего доклада на заседании Законодательного собрания попросил у депутатов содействия в борьбе с нетрезвыми водителями.

В частности, Баранов обратился к парламентариям с просьбой поддержать законодательную инициативу МВД по ужесточению наказания для водителей, регулярно садящихся за руль в пьяном виде. В частности, ведомство предлагает повысить верхний предел штрафа за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения до 500 тысяч рублей, увеличить срок принудительных работ до трех лет, а также ввести в перечень наказаний исправительные работы сроком до двух лет и лишение свободы.

В Петербурге и Ленинградской области, по словам замначальника главка, проживают 17 человек, несколько раз пойманных пьяными за рулем или уклоняющихся от медицинского освидетельствования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 2020 год в Петербурге совершили 16 экстремистских преступлений.