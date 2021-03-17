За 2020 год в Петербурге совершили 16 преступлений экстремистской направленности

Полицейским Петербурга удалось не допустить разжигания межнациональной розни на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Фото: Pixabay

Полицейским Петербурга удалось не допустить разжигания межнациональной розни на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Фото: Pixabay

По словам замглавы управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрия Баранова, в прошлом году в Северной столице совершили 16 экстремистских преступлений.

Об этом Баранов заявил во время доклада на заседании Законодательного собрания в среду, 17 марта. Врио начальника петербургской полиции отметил, что из совершенных 16 раскрыты 15 преступлений. В частности, стражам порядка удалось оперативно пресечь напряженную ситуацию, сложившуюся на фоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе среди местных диаспор.

Правонарушителей, призывавших к насилию в отношении представителей другой национальности, задержали по горячим следам. Возбуждение уголовных дел после случившегося, как отметил Баранов, помогло остановить дальнейшее разжигание розни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 2020-й год в Петербурге было совершено более 7,7 тысяч преступлений, связанных с наркотиками.