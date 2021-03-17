В Петербурге за год ликвидировали 39 нарколабораторий

Всего за прошлый год совершили более 7,5 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Всего за прошлый год совершили более 7,5 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По итогам прошедшего года полицейские Северной столицы раскрыли 39 лабораторий по производству синтетических наркотиков.

Соответствующие данные озвучил заместитель начальника регионального ГУ МВД Дмитрий Баранов в ходе своего выступления на заседании Законодательного собрания Петербурга в среду, 17 марта. Врио городской полиции добавил, что в течение 2020 года правоохранители также остановили работу 24 интернет-магазинов, которые реализовывали запрещенные вещества.

Для сравнения, годом ранее, в 2019-м, закрыли лишь девять магазинов по продаже наркотиков. Кроме того, за год полицейские ликвидировали 30 каналов поставки наркотических веществ. В общей сложности, заключил Баранов, за 2020 год было совершено 7 705 преступлений в сфере оборота наркотиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что случаи IT-мошенничества в Петербурге за год выросли на 780%.