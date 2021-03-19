В пятницу в Петербурге похолодает до -5 градусов

В пятницу в Петербурге похолодает до -5 градусов
В Петербурге похолодает. Фото:Baltphoto/Елена Яковлева

В последний день уходящей недели в Петербурге ожидается переменная облачность. В город так же вернутся незначительные морозы.

Так, в ночь на пятницу, 19 марта, столбик термометра опускался до -10 градусов. В дневное время температура воздуха замрет на минус 4 градусах.

Как сообщается в пресс-службе ФГБУ «Северо-западное УГМС», с утра и на протяжении дня осадков почти не ожидается. Ветер будет умеренный, северный и северо-восточный.

На дорогах все так же сохранится гололедица, поэтому всем участникам дорожного движения следует сохранять бдительность на дорогах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня петербургский аэропорт работает без отмен и задержек.

новости СПб погода похолодание


 

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