В Пулково в пятницу все рейсы вылетят вовремя

Сегодня петербургский аэропорт работает без отмен и задержек. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно в субботу, 6 марта. Как сообщили на сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 2 мая жители Петербурга смогут улететь в Тюмень прямым рейсом, который запускает авиакомпания Utair. Самолеты из Тюмени в Северную столицу будут вылетать в 8 часов утра по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.