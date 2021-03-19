Муцениеце получила от олигарха в подарок «Майбах» за 10 млн

Новый ухажер подарил актрисе Агате Муцениеце автомобиль «Майбах» стоимостью 10 млн рублей. Об этом «Комсомольской правде» рассказал телеведущий Алексей Шаранин.

По его словам, у звезды действительно сейчас есть поклонник. Речь идет о российском олигархе, со стороны которого заметны искренние чувства.

«Безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом [Прилучным] карьера идет в гору», — отметил Шаранин.

Телеведущий также назвал Муцениеце «яркой девушкой», у которой карьера идет в гору.

Напомним, в одном из интервью Муцениеце заверила, что ни разу не изменяла Прилучному, в чем и уличила экс-супруга. Сейчас актриса ждет новую любовь и отмечает, что к 30 годам осознала, что ничего не знает об этом чувстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце намекнула на серьезные проблемы в жизни.