Ученые-международники в Австралии впервые превратили клетки кожи в модель эмбриона человека

В Университете Монаша в Австралии в городе Мельбурн группе Международной группа ученых-международников создала модель человеческого эмбриона из клеток кожи. Об этом рассказывает Phys.org.
Клетки кожи ученые перепрограммировали в трехмерную клеточную структуру.
По своим свойства — морфологическим и молекулярным, она подобна зародышам ранней стадии развития человека.
Клеточная структура iBlastoids может быть использована для моделирования биологии ранних эмбрионов человека в лаборатории.
Этот проект, по словам исследователей, значительно упростит диагностику бесплодия у мужчин и женщин, а также поможет в изучении первых этапов внутриутробного развития человека.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что представители Всемирной организации здравоохранения опровергли информацию о том, что вакцинация от коронавируса может привести к бесплодию.