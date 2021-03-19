Ученые-международники в Австралии впервые превратили клетки кожи в модель эмбриона человека

В Австралии создали модель человеческого эмбриона из клеток кожи. Фото: pixabay.

В Австралии создали модель человеческого эмбриона из клеток кожи. Фото: pixabay.

В Университете Монаша в Австралии в городе Мельбурн группе Международной группа ученых-международников создала модель человеческого эмбриона из клеток кожи. Об этом рассказывает Phys.org.

Клетки кожи ученые перепрограммировали в трехмерную клеточную структуру.

По своим свойства — морфологическим и молекулярным, она подобна зародышам ранней стадии развития человека.

Клеточная структура iBlastoids может быть использована для моделирования биологии ранних эмбрионов человека в лаборатории.

Этот проект, по словам исследователей, значительно упростит диагностику бесплодия у мужчин и женщин, а также поможет в изучении первых этапов внутриутробного развития человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что представители Всемирной организации здравоохранения опровергли информацию о том, что вакцинация от коронавируса может привести к бесплодию.