Сотрудница петербургского колледжа подозревается в получении крупной взятки

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге по подозрению в получении взятки задержали сотрудницу учебного заведения.

Оперативники экономической полиции раскрыли преступный план 38-летней сотрудницы одного из колледжей. Установлено, что она неофициально сдавала в аренду помещения учебного заведения.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, по данным следствия, сотрудница получила 100 тыс. рублей за аренду помещения физкультурно-оздоровительного комплекса учреждения, не заключив при этом соответствующий договор.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что пассажир водителя-наркомана попытался дать взятку сотруднику ГИБДД в Петергофе.