Переломанные пальцы и стопы: трое детей пострадали в ДТП за сутки в Петербурге

В Петербурге за сутки произошло более 400 ДТП. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге за сутки произошло более 400 ДТП. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

За последние сутки в Петербурге, по меньшей мере, трое детей пострадали в результате ДТП в разных районах. Всем понадобилась помощь медиков.

Как стало известно Gazeta.SPb, один из детей пострадал на Васильевском острове, на перекрестке Среднего проспекта и 16-17 линии В.О. Мальчик, который учится в пятом классе одной из городских школ, пересекал дорогу на самокате, когда на него налетела Audi. Известно, что авто принадлежит одному из государственных бюджетных автотранспортных учреждений Петербурга. За рулем находился водитель СПб ГБАУ.

Уточняется, что ДТП произошло в зоне регулируемого пешехода.

Пятиклассник в результате получил закрытый перелом столпы. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Еще одного ребенка сбили в Невском районе Петербурга. Улицу Дыбенко переходила девятиклассница. Иномарка наехала на нее в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка получила закрытый перелом пальца стопы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В другом ДТП пострадала школьница, которая находилась в автомобиле. ДТП с участием Audi произошло на улице Ленсовета. Водитель выезжал из двора и не уступил дорогу Skoda. В нем и находилась 11-летняя девочка. В больницу она попала с ушибом брюшной стенки. Ее травмы оценивают как средней степени тяжести.

Отметим, что по данным УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 18 марта в Северной столице произошло 409 аварий. Восемь из них – с участием детей.

Ранее Gazeta.SPb писала об аварии во Фрунзенском районе Петербурга, которая собрала утреннюю пробку. На проспекте Славы столкнулись маршрутка и автомобиль доставки. В результате участники ДТП перекрыли две полосы.