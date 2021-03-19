На Славы из-за ДТП с маршруткой образовалась крупная пробка

На Славы из-за ДТП с маршруткой образовалась крупная пробка
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе Петербурга сегодня утром произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля доставки. На участке собралась крупная пробка.

Авария случилась в пятницу, 19 марта, у дома №52 по проспекту Славы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участники аварии перегородили дорогу, проезд в этом месте затруднен, не проехать троллейбусам.

Причины случившегося выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что трое человек пострадали в ДТП с пешеходом в Металлострое.

дтп новости СПб проспект Славы


 

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