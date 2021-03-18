Трое человек пострадали в ДТП с пешеходом в Металлострое

В Колпинском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Авария случилась в среду, 17 марта, в 19:45 в поселке Металлострой на Центральном проезде у дома №4. Водитель за рулем Peugeot не справился с управление при повороте, в результате чего выехал на тротуар, где сбил пешехода.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, с места происшествия госпитализировали пешехода и пассажира иномарки. Водитель скрылся, но позже его обнаружили в одном из домов поселка. Он вызвал скорую помощь, сославшись на плохое самочувствие.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кадрами с места аварии очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».