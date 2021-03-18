В Колпино водитель Peugeot сбил пешехода и сбежал

В Колпино водитель Peugeot сбил пешехода и сбежал
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Колпинском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки сбил пешехода. Пострадали два человека.

Дорожный инцидент случился в ночь на 18 марта. По словам очевидца, увидев аварию он решил помочь пострадавшим. Сидевший в салоне разбитого Peugeot ему рассказал, что водитель иномарки вез его до Металлостроя, однако во время движения заехал на тротуар и сбил молодого человека, после чего убежал с места ДТП, оставив транспортное средство.

Отмечается, что пешеход и пассажир иномарки получили серьезные травмы. На месте работают сотрудник ГИБДД и медики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил девочку на набережной Фонтанки и увез до приезда скорой.

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