В Колпино водитель Peugeot сбил пешехода и сбежал

В Колпинском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки сбил пешехода. Пострадали два человека.

Дорожный инцидент случился в ночь на 18 марта. По словам очевидца, увидев аварию он решил помочь пострадавшим. Сидевший в салоне разбитого Peugeot ему рассказал, что водитель иномарки вез его до Металлостроя, однако во время движения заехал на тротуар и сбил молодого человека, после чего убежал с места ДТП, оставив транспортное средство.

Отмечается, что пешеход и пассажир иномарки получили серьезные травмы. На месте работают сотрудник ГИБДД и медики.

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