Автомобилист сбил девочку на набережной Фонтанки и увез до приезда скорой

На перекрестке Измайловского проспекта и набережной реки Фонтанки девочка попала под колеса легкового автомобиля.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 17 марта, у дома №122. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Девочка переходила через дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехала черная Toyota Camry. На видеозаписи запечатлено, как девочку погрузили в автомобиль и увезли.

Другие подробности выясняются.

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