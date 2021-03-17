Автомобилист сбил девочку на набережной Фонтанки и увез до приезда скорой

Автомобилист сбил девочку на набережной Фонтанки и увез до приезда скорой
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке Измайловского проспекта и набережной реки Фонтанки девочка попала под колеса легкового автомобиля.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 17 марта, у дома №122. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Девочка переходила через дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехала черная Toyota Camry. На видеозаписи запечатлено, как девочку погрузили в автомобиль и увезли.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек пострадал в жестком ДТП на Планерной.

дтп наезд на ребенка новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за год ликвидировали 39 нарколабораторий
Коронавирус унес жизни еще 30 петербуржцев
Tele2 проникла в плотную застройку Санкт-Петербурга с помощью LTE-800
С защитником «Динамо Санкт-Петербург» Тимуром Файзутдиновым ...
Автомобилист сбил девочку на набережной Фонтанки и увез до приезда скорой
В Петербурге пять тысяч полицейских переболели COVID-19
Косачева избрали вице-спикером Совета Федерации
Вице-губернатор Пиотровский не увидел оснований для застройки сквера в Кузнечном