Один человек пострадал в жестком ДТП на Планерной

В Приморском районе Петербурга две иномарки столкнулись в жестком ДТП. Есть пострадавшие.

Авария случилась в ночь на среду, 17 марта, у дома №41 на Планерной улице. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Был слышен сильнейший грохот», — написал автор записи.

Дорогу не смогли поделить Mercedes и Hyundai. Водителя одной из иномарок госпитализировали, он получил травму головы и многочисленные ушибы. На месте аварии также работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль перевернулся на перекрестке Яхтенной и Камышовой.