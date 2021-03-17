«Гололед нереальный»: автомобиль перевернулся на перекрестке Яхтенной и Камышовой

В Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с «перевертышем», в результате которого пострадал один человек.

Авария случилась во вторник, 16 марта, около полуночи на перекрестке Яхтенной и Камышовой улиц. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водителя на Lada Granta вынесло на полосу встречного движения, после чего машина перевернулась. Один из очевидцев помог автомобилисту выбраться из транспортного средства, но тот поскользнулся и ударился головой, подходя к машине скорой помощи.

«Гололед нереальный», — написал автор записи.

На кадрах также видна «ГАЗель», кузов которой оказался на капоте припаркованной легковушки. Причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Юнтловском случилась авария с участием пешехода, нарушающего ПДД.