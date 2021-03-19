В Красносельском районе пенсионеру мошенник «Василий» отремонтировал ноутбук за 97 тыс. рублей

В Петербурге в Красносельском районе ремонт ноутбука и установка роутера пенсионеру обошлась в 97 720 рублей. Как стало известно gazeta.spb.ru, 73-ого мужчину обокрали в его же собственной квартире.
К петербуржцу 1948 года рождения в квартиру пришел неизвестный. Он представился «Василием». Затем отремонтировал ноутбук пенсионеру и установил роутер.
За свои услуги «Василий» взял с мужчины 97 720 рублей.
Наряд полиции уже отсмотрел изъятый видеоматериал с камер наблюдения ТСЖ, которые установлены на фасаде дома пострадавшего.
Пенсионер рассказал, что злоумышленнику на вид было 25-30 лет, худощавого телосложения.
Ростом около 180 см. Из одежды преступника мужчина помнит только шапку темного цвета.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге в Выборгском районе по горячим следам раскрыта квартирная кража.