В Выборгском районе по горячим следам раскрыта квартирная кража

В Выборгском районе по горячим следам раскрыта квартирная кража
Злоумышленник задержан. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Выборгском районе полицейские раскрыли квартирную кражу.

Инцидент произошел 29 декабря. В полицию обратилась 44-летняя женщина и рассказала о том, что неизвестный злоумышленник через незапертую дверь проник в квартиру одного из домов по проспекту Культуры и вынес оттуда паспорт, ключи от квартиры, флеш-карту от телефона, банковскую карту и 15 тыс. рублей. Ущерб оценивается в 23 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По подозрению задержан мужчина 1994 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе неизвестный совершил квартирную кражу и скрылся с места преступления. Полиция ищет преступника, который унес с собой 8 тыс. евро и украшения.

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