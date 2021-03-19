Депутаты следят за поставкой вакцины в Петербурге – горожанам отказывают в записи на прививку из-за нехватки препарата

Петербуржцы продолжают жаловаться на нехватку вакцины в городе, некоторым отказывают в записи на прививку. Депутаты городского ЗакСа ждут, что проблема будет решена в ближайшие дни – еще на прошлой неделе чиновники говорили, что запасов «Спутника V» в городе хватит только на семь дней.

Об этом Gazeta.SPb рассказал заместитель председателя комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа Александр Егоров. По его словам, вопрос нехватки вакцины обсуждали еще на прошлой неделе в рамках Межведомственной комиссии.

«В тот момент говорилось, что вакцины хватит на шесть-семь дней. Как я понимаю, проблема в том, что федеральный центр распределяет вакцину по регионам. На комиссии было заявлено, что готовится соглашение города с минздравом по поступлению вакцины», — рассказал депутат.

Он уточнил, что жалобы на вакцинацию поступали и раньше. Сначала горожане не могли записаться. Эти трудности исчезли после того, как открыли дополнительные пункты вакцинации. Сейчас появились новые проблемы – петербуржцам отказывают в записи на вакцинацию из-за нехватки препарата.

«Конечно, это недопустимо. На межведомственной комиссии признавали, что нехватка вакцины есть в отдельных пунктах. Обещали сделать перераспределение препарата внутри города, однако, как я понимаю, проблемы остались и они нарастают», — уточнил Александр Егоров.

По его словам, если в ближайшее время вакцина не поступит в город, депутатский корпус и комиссия по соцполитике и здравоохранению будет обращаться в федеральный центр.

Депутат также подчеркнул, что доля привитых петербуржцев пока остается небольшой.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Северной столице временно закрыли четыре мобильных пункта вакцинации в торговых центрах из-за нехватки препарата.