На намыве Васильевского острова местные жители предлагают установить ветрогенератор

Инициативная группа жителей намывных территорий Васильевского острова предложила установить на площади Европы скульптурную композицию в виде ветрогенератора.

Креативное предложение активисты выдвинули в рамках всероссийского конкурса «Культслед». Арт-объект должен быть антивандальным и устойчивым к ветрам, дождю и другим сложным погодным условиям Петербурга. Ветрогенератор будет подавать энергию на 15-метровую стену, выполненную в виде эквалайзера. Кроме того, композицию оборудуют декоративной подсветкой, которая позволит любоваться ею и днем, и ночью.

Петербуржцы считают, что данный образ точно отражает динамику развития намывных территорий и мощность стихии, у которой отвоевывают пространство для расширения города, пишет Peterburg2.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раздумывают над строительством съезда с ЗСД к намыву.