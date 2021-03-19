Японские ученые выяснили, для чего пингвины, акулы и черепахи кружатся вокруг себя

Пингвины кружатся вокруг себя в поисках еды. Фото: Wikipedia

Пингвины кружатся вокруг себя в поисках еды. Фото: Wikipedia

Исследователи из Японии выяснили, что пингвины, акулы и черепахи плавают кругами для питания или ухаживаний.

Наблюдая за животными ученые установили, что они кружили на одном и том же месте по крайней мере два раза.

Их скорость при этом была относительно постоянной.

В частности, такое поведение свойственно зеленым черепахам.

Чтобы понять для чего черепахи кружатся, исследователи переносили их гнезда из одного места в другое.

Должно быть, они поступают так ради эффективного поиска пищи. При этом такое поведение характерно не для всех животных.

В некоторых случаях выяснялось, что животные кружатся не для того, чтобы найти себе еду.

Например так, самцы акул заигрывают. Они кружат на месте, постепенно подбираясь к самке.

Еще один вариант ученых, почему животные кружатся вокруг себя — это ориентация в пространстве.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мексиканские ученые обнаружили уцелевшую окаменелость акулы мелового возраста, отмечается, что она очень хорошо сохранилась.