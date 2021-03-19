40 лет шло послание бутылочной почтой в музей Нахимовского училища

Брошенная за борт учебного корабля бутылка была шалостью воспитанников. Находка была обнаружена яхтсменкой из Финляндии. Она хранила ее почти 40 лет. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В найденной на северном берегу Финского залива пол-литровой бутылке, брошенной в море 1984 году, было четыре листка бумаги с рисунками и подписями.

Письмо состояло из 19 автографов и просьбы вернуть находку в Ленинградское Нахимовское военно-морское училище.

На послании стояла дата — июнь 1984 года.

Потомок участника Кронштадтского мятежа долгое время хранила записку как семейную реликвию, а сегодня решила поделиться ею с музеем училища.

Ранее gazeta.spb.ru писала, В Петербурге ушел из жизни в возрасте 67 лет Александр Букин. Он был бывшим начальником Нахимовского училища. Об этом стало известно во вторник, 9 марта.