В Петербурге скончался бывший начальник Нахимовского училища

В Петербурге ушел из жизни контр-адмирал в отставке Александр Букин. Ему было 67 лет. Об этом стало известно во вторник, 9 марта.

«Умер наш друг, подводник, контр-адмирал Александр Букин», — сообщил председатель совета Клуба подводников Игорь Курдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Букин окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Ленинграде, проходил службу на Северном флоте. Он возглавлял Нахимовское военно-морское училище с 2001 по 2007 годы.

Известно, что последние годы бывший контр-адмирал страдал от тяжелой болезни.

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