Невролог рассказал, как метеочувствительным людям подготовиться к магнитным бурям

В конце текущей недели, согласно прогнозам астрофизиков, петербуржцев ожидают магнитные бури. Врач-невролог объяснил, как подготовиться к геомагнитным колебаниям чувствительным к ним людям.

В первую очередь, отметил медик, существование метеозависимости не доказано. Состояние человека, как правило, ухудшается из-за восприятия картины за окном. К примеру, если чувствительных к перемене погоды людей посадить в закрытое помещение, то смена погоды на них никак не отразится.

При этом магнитные бури действительно могут оказывать влияние на самочувствие, однако защититься от них невозможно, рассказал невролог телеканалу «Санкт-Петербург». Однако если человек уверен, что геомагнитные колебания могут спровоцировать мигрени и другие недуги, можно усилить профилактику на этот период. Подбирать терапию важно только по советам врача.

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