Врач предупредил о светящихся ногтях от лекарств против коронавируса

У пациентов с коронавирусом, которые принимали специфические лекарственные средства, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, подобное явление встречается довольно часто, но не у всех, кто переболел коронавирусом, а только у тех, кто принимал определенные лекарства. Светятся ногти и на руках, и на ногах.

Как сообщили «РИА Новости», со временем ногти отрастают и перестают светиться. Причины этого пока не выявлены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые назвали людей, рискующих повторно подхватить коронавирус.