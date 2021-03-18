Ученые назвали людей, рискующих повторно подхватить коронавирус

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

Люди старше 65 лет подвержены более высокой вероятности заболеть COVID-19 повторно. К такому выводу пришли датские ученые.

Согласно проведенным исследованиям, в целом уровень защиты от повторного заражения у перенесших коронавирус достигает 80,5%. При этом среди лиц старше 65 лет он понижается до 47,1%.

Как сообщили в научном журнале Lancet, ученые отметили, что полученные результаты указывают на необходимость соблюдения всех мер предосторожности и прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС.