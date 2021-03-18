Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС

Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины &#171;Спутник V&#187; в ЕС
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств должно ускориться в регистрации «Спутника V» на территории ЕС. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, страна может получить «Спутник V» для использования на территории государства в том случае, если испытания покажут ее безопасность.

Как сообщил ТАСС, Курц подчеркнул, что в сложившейся ситуации пандемию коронавируса можно победить, ускорив темпы вакцинации.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований. На данный момент «Спутник V» одобрен в 51 стране. Последним к этому списку присоединился Азербайджан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция ввела «код здоровья» и обязательные электронные анкеты для туристов.

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