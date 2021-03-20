Молодежный театр соберет со зрителей вешалки

Молодежный театр соберет со зрителей вешалки
Скульптура ангела в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Молодежном театре на Фонтанке стартует акция «В театр – с вешалкой!». Она приурочена ко Всемирному дню театра.

С 20 по 28 марта зрители могут принести в Молодежный театр вешалки, которые затем будут использованы в зрительском гардеробе, а также при хранении театральных костюмов.

Приносить можно деревянные или пластиковые плечики, главное свойство которых – надежность.

Бокс для вешалок установят в кассе Молодежного театра (набережная реки Фонтанки, 114, здание Большой сцены).

Прием вешалок будет осуществляться с 20 по 28 марта с 12.00 до 20.00.

Напомним, ранее сообщалось, что Малый драматический театр проводит кастинг собачек на роль Муму в одноименном спектакле — нужна дворняжка женского пола, желательно — небольшого размера. Второго марта кастинг приостановили, так как откликов пришло очень много.

Предыдущая Муму собака Глаша завершила карьеру из-за плохого самочувствия.

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Молодежный театр соберет со зрителей вешалки
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