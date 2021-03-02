Малый драматический театр в Петербурге проводит «хвостатый» кастинг на роль Муму

Малый драматический театр в Петербурге проводит &#171;хвостатый&#187; кастинг на роль Муму
Фото: pixabay

Малый драматический театр Северной столицы, находящийся на улице Рубинштейна, ищет необычную актрису на роль Муму в одноименном спектакле по рассказу Ивана Тургенева — создателям необходима дворняжка женского пола.

Сообщение о «хвостатом» кастинге было опубликовано на официальной странице тетра Европы в социальной сети «ВКонтакте». Требования к главной героине спектакля по одному из самых известных произведений русской классики на удивление просты: собака должна быть беспородной и женского пола, желательно — небольшого размера.

Предыдущая звезда «Муму», собака Глаша, как рассказывают в театре, завершила сценическую карьеру из-за плохого самочувствия, — больше она не вернётся на театральные подмостки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине проходят съемки индийского боевика со звездой Болливуда в главной роли.

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