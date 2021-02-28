В Гатчине стартовали съемки индийского боевика со звездой Болливуда

В Гатчинском районе Ленобласти стартовали съемки индийского боевика «Кобра». В главной роли выступает звезда Болливуда Викрам, известный по ролям в картинах «Всеми правдами», «Демон» и «Я».

Главным местом съемки стал одноименный музей-заповедник, где Ботанические сады выступают в роли шотландских гор. В фильме также задействуют знаменитый подземный ход Гатчинского дворца. Режиссер Аджай Гнанамуту снимает здесь сцены драк и другие трюки.

Как сообщили сотрудники музея на своей официальной странице «ВКонтакте», Викрам предстанет в фильме сразу в восьми образах. По его словам, прогулка по замку выглядит, как сказка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о перекрытии улицы Академика Харитонова из-за съемок фильма «Агентство Справедливость».