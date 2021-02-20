Улицу Академика Харитонова перекроют из-за съемок фильма «Агентство Справедливость»

В городе будут проходить съёмки фильма. Фото: pixabay

В городе будут проходить съёмки фильма. Фото: pixabay

В Петербурге состоятся очередные уличные съемки фильма. Жителей города ждут ограничения на несколько дней.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы, в городе пройдут съемки картины компании «Велес». Творческая группа проведет дни на улице Академика Харитонова, чтобы создать работу «Агентство Справедливость».

Таким образом, от Заповедного моста до дома №7 будет ограничено движение пешеходов и транспорта. Такой режим продлится с 12:00 25 февраля до 4:00 26 февраля.

Отметим, что в комитете призвали водителей выбирать другие пути следования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водителей в Петербурге предупредили о новых ограничениях движения. Так, с 20 февраля по 8 марта в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту от Звёздной улицы до Шекснинского переулка.