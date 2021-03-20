Падение метеорита на Кубе спровоцировало два взрыва

На востоке Кубы зафиксировано падение метеорита, за которым последовали громкие взрывы. Такую информацию зафиксировали местные сейсмологи.

Как сообщает издание Cubadebate, падение метеорита произошло в десять часов вечера по местному времени (пять утра по московскому). Специалисты сейсмологической станции Моа зафиксировали на небе несколько световых явлений. Со слов жителей острова, ставших свидетелями происшествия, на небе был виден красный и белый свет, за которым последовали два взрыва.

Глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас заявил, что природа явления говорит о том, что это был метеорит. Показания датчиков свидетельствуют, что взрыв произошел в атмосфере, но он спровоцировал ударную волну.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

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