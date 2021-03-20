20 марта: что можно и нельзя делать в день Феодора Тирона

20 марта: что можно и нельзя делать в день Феодора Тирона
20 марта - День Феодора Тирона. Фото: pixabay.com

20 марта православная церковь чтит память Феодора Тирона. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Феодор Тирон родом из города Амасии Понтийской области. Он служил в мармаритском полку под начальством Вринка.

При правлении императора Максимиана язычники преследовали христиан, но Феодор открыто исповедовал веру в Иисуса Христа.

Вринк советовал ему отречься от своей религии и принести жертву идолам. За несколько дней, которые Вринк дал святому на размышления, сгорел языческий храм. Феодора обвинили в поджоге и бросили в темницу. Святой должен был умереть от голода.

В заточении великомученик все время молился. Тогда ему явился Христос, чтобы поддержать и утешить.

Через время Феодора привели к местному правителю, который предложил ему отказаться от своих мировоззрений. Мученик безбоязненно подтвердил, что является приверженцем христианской веры.

За это его приговорили к смертной казни через сожжение.

20 марта было принято обращаться к Феодору за защитой от злых людей, просить помощи в нахождении украденной вещи или пропавшего человека. Считалось, что сегодня святой обязательно откликнется на просьбы.

Девушки в этот праздник гадали на замужество. Та, которая хочет обрести семейное счастье, должна в сумерки выйти на улицу. Если первой ей встретится женщина, то желание исполнится.

Предки считали, что в день Феодора Тирона надо быть внимательнее к детям. Раньше над ребенком читали охранные молитвы, ставили в изголовье кровати образок, чтобы злой дух не испугал малыша.

Еще нельзя ругаться и сквернословить. Это может навлечь беду.

Согласно поверью, 20 марта нельзя смотреть в ночное небо. Если увидеть падающую звезду в этот день, то можно сильно заболеть.

Если верить примете, то сегодня не стоит надевать темные вещи. Особенно это касается цвета хаки — болотного оттенка. Считалось, можно навести на себя неудачи и тоску.

Сегодня стоит обратить внимание на розовую и фиолетовую одежду. Эти цвета сегодня помогут привлечь удачу.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что 19 марта православная церковь отмечает праздник Константиновых кругов.

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