19 марта: народные приметы в день Константиновых кругов

19 марта в православном календаре значится днем Константиновых кругов. О народных поверьях расскажет gazeta.spb.ru.

Название «Круги» день получил в честь вытаптывания снега вокруг колодца.

Константиновы круги — это праздник посвященный памяти 42-х мучеников города Амморея, среди них был Константин.

Святой Константин жил в IX столетии. Он был воином.

После нападения сарацинов оставил священный сан и встал на защиту Аммореи.

Константина и еще 41 защитника схватили и доставили в Сирию.

В течение семи лет мусульмане пытались заставить отречься воинов от православия и принять ислам, но первыми сдались в этой духовной схватке.

Чтобы поражение не выглядело так жалко, всех 42-х воинов казнили. Их тела сбросили в реку Евфрат.

19 марта проводился специальный обряд вытаптывания снега вокруг колодца.

Это делали для того, чтобы грязный талый снег не проник в воду и она оставалась чистой и вкусной.

Первым выполнять это ответственное дело должен был мальчик по имени Константин.

Предки считали, что в этот день следует обязательно сходить в баню. Таким образом человек выражал почтение к воде.

Согласно поверью, в день Константиновых кругов запрещено ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать.

Считалось, что это выражает неуважение к святым мученикам.

На Константина предки наблюдали за птицами.

Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист.

А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.

Но тепло, зачастую, задерживалось — и об этом извещал дятел.

Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что можно и нельзя делать в день мученика Конона Огородника.