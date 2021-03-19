19 марта: народные приметы в день Константиновых кругов

19 марта в православном календаре значится днем Константиновых кругов. О народных поверьях расскажет gazeta.spb.ru.
Название «Круги» день получил в честь вытаптывания снега вокруг колодца.
Константиновы круги — это праздник посвященный памяти 42-х мучеников города Амморея, среди них был Константин.
Святой Константин жил в IX столетии. Он был воином.
После нападения сарацинов оставил священный сан и встал на защиту Аммореи.
Константина и еще 41 защитника схватили и доставили в Сирию.
В течение семи лет мусульмане пытались заставить отречься воинов от православия и принять ислам, но первыми сдались в этой духовной схватке.
Чтобы поражение не выглядело так жалко, всех 42-х воинов казнили. Их тела сбросили в реку Евфрат.
19 марта проводился специальный обряд вытаптывания снега вокруг колодца.
Это делали для того, чтобы грязный талый снег не проник в воду и она оставалась чистой и вкусной.
Первым выполнять это ответственное дело должен был мальчик по имени Константин.
Предки считали, что в этот день следует обязательно сходить в баню. Таким образом человек выражал почтение к воде.
Согласно поверью, в день Константиновых кругов запрещено ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать.
Считалось, что это выражает неуважение к святым мученикам.
На Константина предки наблюдали за птицами.
Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист.
А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.
Но тепло, зачастую, задерживалось — и об этом извещал дятел.
Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.
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