19 марта: народные приметы в день Константиновых кругов

19 марта: народные приметы в день Константиновых кругов
19 марта проводился специальный обряд вытаптывания снега вокруг колодца. Фото: Pixabay.

19 марта в православном календаре значится днем Константиновых кругов. О народных поверьях расскажет gazeta.spb.ru.

Название «Круги» день получил в честь вытаптывания снега вокруг колодца.

Константиновы круги — это праздник посвященный памяти 42-х мучеников города Амморея, среди них был Константин.

Святой Константин жил в IX столетии. Он был воином.

После нападения сарацинов оставил священный сан и встал на защиту Аммореи.

Константина и еще 41 защитника схватили и доставили в Сирию.

В течение семи лет мусульмане пытались заставить отречься воинов от православия и принять ислам, но первыми сдались в этой духовной схватке.

Чтобы поражение не выглядело так жалко, всех 42-х воинов казнили. Их тела сбросили в реку Евфрат.

19 марта проводился специальный обряд вытаптывания снега вокруг колодца.

Это делали для того, чтобы грязный талый снег не проник в воду и она оставалась чистой и вкусной.

Первым выполнять это ответственное дело должен был мальчик по имени Константин.

Предки считали, что в этот день следует обязательно сходить в баню. Таким образом человек выражал почтение к воде.

Согласно поверью, в день Константиновых кругов запрещено ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать.

Считалось, что это выражает неуважение к святым мученикам.

На Константина предки наблюдали за птицами.

Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист.

А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.

Но тепло, зачастую, задерживалось — и об этом извещал дятел.

Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что можно и нельзя делать в день мученика Конона Огородника.

народные приметы православные праздники приметы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян предупредили о росте заболеваемости коронавирусом весной
Ученые-международники в Австралии впервые превратили клетки кожи в модель ...
В Дубках спасатели почти два часа тушили горящую баню
Пятничным утром пробки в Петербурге вырастут до 5 баллов
В Купчино девять спасателей тушили полыхающий автомобиль Honda
19 марта: народные приметы в день Константиновых кругов
«Весна, ау»: 19 марта в Петербурге ожидается небольшое ...
Муцениеце получила от олигарха в подарок «Майбах» за 10 млн