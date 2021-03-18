18 марта: что можно и нельзя делать в день мученика Конона Огородника

18 марта православная церковь почитает мученика Конона Огородника, покровителя и защитника огородников, посевов и урожая. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.
Конон Исаврийский появился на свет приблизительно в III столетии в селении Вифании.
У себя во дворе он разбил огород и ел только пищу, которую сам выращивал.
Через некоторое время город начали очищать от христиан. Конон попался.
Его доставили в суд и предложили отречься от своей веры. Но святой твердо заявил, что не желает даже думать об этом.
За это ему в ноги забили гвозди и гнали впереди колесницы наместника до тех пор, пока мученик не умер.
С древних времен сохранился обычай приступать 18 марта к возделыванию почвы. Какая бы ни была погода, нужно вскопать хотя бы малую часть земли и удобрить ее.
Святой Конон впоследствии позаботится о том, чтобы всходы не погибли от мороза, засухи, града или вредителей.
Предки считали, что в день Конона Огородника нужно замачивать семена овощей для последующей высадки.
Согласно примете, погода 18 марта говорит о том, какое будет лето.
В день Конона Огородника, были запрещены любые работы по дереву. При этом любой другой труд приветствуется.
Ранее gazeta.spb.ru писала о приметах в Евтропиев день.