16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день

16 марта православная церковь почитает мученика Евтропия, пострадавшего за свою веру. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Святой Евтропий жил в III-IV веках в городе Амаси, у берега Черного моря. Со своим братом Клеоником и другом Василиском они проповедовали христианство.

По приказу императора Максимиана Евтропий и Клеоник были арестованы и казнены. Их подвергли страшным пыткам, надеясь, что они отрекутся от своей веры.

Дважды их предавали жестким истязаниям. По молитве Евтропия оба раза являлся Господь и останавливал их мучения.

На третий раз их привязали к кольям и обливали горящей смолой. Но жидкость, которая стекала с тел, ранила палачей, и разозлившийся император приговорил братьев к смерти.

Перед казнью Господь снова явился Евтропию и поддерживал их с Клеоником до рассвета. Но на восходе солнца братьев распяли.

16 марта, согласно поверьям, стоит остерегаться походов в лес или поездок за город. Считается, что именно в этот день природа особенно немилостива к гостям.

Предки верили, что вечером в Евтропиев день не стоит ходить за продуктами, якобы особой пользы они не принесут.

В этот день, согласно приметам, не стоит давать денег в долг, считается, что тогда в собственном доме не будет средств.

Если есть такая возможность, то после заката не лучшим решением будет вынести из дома мусор. Иначе вместе с бытовыми отходами из жилища уйдет благополучие и достаток.

По народной традиции, в день Евтропия принято было в полдень выходить на улицу и просить у солнышка тепла.

Вообще солнце 16 марта может быть как милостивым, так и грозным, поэтому если с ним «договориться», то оно не только согреет своими лучами, но и защитит от болезней.

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