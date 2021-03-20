Израильские ученые сократили срок вынашивания эмбриона до 12 дней

Израильские ученые сократили срок вынашивания эмбриона до 12 дней
Ученые сократили срок вынашивания эмбриона у мышей. Фото: Pixabay

Ученым из Израиля удалось в два раза сократить срок вынашивания эмбриона у мышей, используя искусственную матку. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Современные технологии дали возможность исследователям сократить естественный процесс формирования плода мыши с 20 до 12 дней.

Автор этой научной работы Ханна Джейкоб. Она заявляет, что вполне возможно, используя те же методики, добиться подобных результатов и в отношении эмбриона человека.

Специалисты уверены, несмотря на то, что сейчас (в соответствии с действующими законами этики) это возможно лишь до уровня 40-го дня развития, в будущем выращивание детей вне матки вполне может стать реальностью.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что в Университете Монаша в Австралии в городе Мельбурн группе Международной группа ученых-международников создала модель человеческого эмбриона из клеток кожи.

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