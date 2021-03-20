В Петербурге на платной парковке ЖК «Солнечный город» сгорела машина 

В Красносельском районе Петербурга на платной парковке жилого комплекса «Солнечный город» сгорела машина. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».
Еще в темное время суток во дворе ЖК «Солнечный город» столбом поднялся дым.
На фотографии видно, что на месте происшествия работает пожарный отряд.
Сотрудник службы тушит пожар с использованием пены.
Участники группы «ВКонтакте» удивляются безответственности охраны ЖК.
«Как так, на платной парковке — а где был сторож, спал или куда-нибудь ушёл?», — восклицает комментатор.
Парковка «Солнечного города» оборудована шлагбаумом и на ней дежурят охранники, однако это не помешало злоумышленникам поджечь машину.
«На платной парковке поджечь- это надо очень хотеть…жаль хозяев», — сочувствуют водителю сгоревшего автомобиля.
Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что в Петербурге на Лахтинском проспекте автомобиль Chevrolet Cruze снес бетонный столб линии электропередач и ушел в кювет.