В Петербурге на платной парковке ЖК «Солнечный город» сгорела машина 

В Петербурге на платной парковке ЖК &#171;Солнечный город&#187; сгорела машина 
Пожарный тушит полыхающий автомобиль в Красносельском районе. Фото: скрин из группы «ВКонтакте» ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

В Красносельском районе Петербурга на платной парковке жилого комплекса «Солнечный город» сгорела машина. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

Сгорел автомобиль в ЖК «Солнечный город». Фото: скрин из группы «ВКонтакте» ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

Еще в темное время суток во дворе ЖК «Солнечный город» столбом поднялся дым.

На фотографии видно, что на месте происшествия работает пожарный отряд.

Сотрудник службы тушит пожар с использованием пены.

Участники группы «ВКонтакте» удивляются безответственности охраны ЖК.

«Как так, на платной парковке — а где был сторож, спал или куда-нибудь ушёл?», — восклицает комментатор.

Парковка «Солнечного города» оборудована шлагбаумом и на ней дежурят охранники, однако это не помешало злоумышленникам поджечь машину.

«На платной парковке поджечь- это надо очень хотеть…жаль хозяев», — сочувствуют водителю сгоревшего автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что в Петербурге на Лахтинском проспекте автомобиль Chevrolet Cruze снес бетонный столб линии электропередач и ушел в кювет.

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