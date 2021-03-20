В Зеленогорске сосед сверху затопил петербуржца своей кровью

В Зеленогорске, в курортном районе Петербурга, кровь, разлагавшегося трупа сверху, начала просачиваться через потолок соседа снизу. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

О страшном инциденте мужчина сообщил в полицию. По его словам, жидкость алого цвета и специфический запах навели мужчину на мысль, что в квартире над ним, возможно, труп.

Сотрудники правоохранительных органов поднялись на этаж выше и обнаружили дверь квартиры соседа заявителя открытой.

На полу лежал труп.

По предварительной информации, мужчина мог скончаться ещё около месяца назад.

Известно, что погибшему петербуржцу было 44 года.

Причина смерти ещё неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, 13 марта в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел пожар в жилом доме. На месте чрезвычайного происшествия спасатели обнаружили труп.