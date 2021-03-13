Спасатели обнаружили труп после пожара в деревне под Кингисеппом

Сегодня ночью в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар в жилом доме. На месте ЧП спасатели обнаружили труп.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 13 марта, в деревне Куровицы. Сигнал о ЧП поступил сотрудника части в 2:47. В квартире горела комната. Пламя охватило площадь 18 кв. метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, восемь спасателей, прибывшие к месту происшествия на двух спецмашинах, потушили пламя к 4:19.

Как сообщили 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, на месте пожара обнаружили обгоревший труп. Личность погибшего устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью 20 спасателей тушили пожары в двух частных домах в Ленобласти.