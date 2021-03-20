Конгрессмен из США посмеялся над Байденом из-за отказа пообщаться с Путиным

Член палаты представителей Америки Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским президентом Владимиром Путиным. Своим мнением Гетц поделился в интервью Fox News.

Республиканец считает, что диалог Путина и Байдена «не закончится, как «Рокки IV».

Также Гетц усомнился в том, что президент США сможет победить.

По мнению конгрессмена, Путин ярко ответил на угрозы американского коллеги.

Член палаты представителей Америки считает США самой сильной страной на международной арене.

При этом то, что Джо Байден «почти во всех международных переговорах уступает, не помогает».

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что Российское посольство в Вашингтоне получило письма от граждан Штатов, в которых они приносили извинения за заявления властей в адрес Российской Федерации.