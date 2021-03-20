Посольство России получило от американцев письма с извинениями за слова Байдена

Российское посольство в Вашингтоне получило письма от граждан Штатов, в которых они приносили извинения за заявления властей в адрес РФ, сообщил глава дипмиссиии Анатолий Антонов.

Антонов сообщил на странице посольства в Facebook, что выражает чувство глубочайшей признательности американцам, написавшим в адрес посольства письма, поддерживающие развитие дружественных отношений между двумя государствами. По его словам, многие извинялись за «необдуманные заявления», озвученными в Белом доме.

Посол отметил, что тронут позицией граждан США, которые понимают, что в основе диалога между Россией и Штатами должно быть взаимное уважение и равноправие.

Также дипломат выразил надежду на то, что американские власти прислушаются избирателей и «прекратят курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

Напомним, СМИ сообщили, что Байден в разговоре с журналистами назвал российского лидера «убийцей».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Белый дом заявил, что Байден не жалеет о своих словах о Путине.