Посольство России получило от американцев письма с извинениями за слова Байдена

Посольство России получило от американцев письма с извинениями за слова Байдена
Российский посол отметил, что тронут позицией граждан США. Фото: Pixabay

Российское посольство в Вашингтоне получило письма от граждан Штатов, в которых они приносили извинения за заявления властей в адрес РФ, сообщил глава дипмиссиии Анатолий Антонов.

Антонов сообщил на странице посольства в Facebook, что выражает чувство глубочайшей признательности американцам, написавшим в адрес посольства письма, поддерживающие развитие дружественных отношений между двумя государствами. По его словам, многие извинялись за «необдуманные заявления», озвученными в Белом доме.

Посол отметил, что тронут позицией граждан США, которые понимают, что в основе диалога между Россией и Штатами должно быть взаимное уважение и равноправие.

Также дипломат выразил надежду на то, что американские власти прислушаются избирателей и «прекратят курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

Напомним, СМИ сообщили, что Байден в разговоре с журналистами назвал российского лидера «убийцей».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Белый дом заявил, что Байден не жалеет о своих словах о Путине.

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