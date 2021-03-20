Итальянские исследователи узнали, как обучить людей счастью

Специалисты из Италии разработали специальную программу, с помощью которой человек сможет обучаться счастью. Об этом сообщает EurekAlert.

Исследователи из Университета Тренто выяснили, что интенсивная программа, которая сочетает в себе занятия по психологии, нейробиологии, философии буддизма и медиативные практики, может сделать людей счастливее.

Эксперты говорят, что пользователи их программы это творческие люди, готовые на все ради воплощения собственных идей. Это личности с высокой душевной организацией, они очень ранимы и часто безмерно мягкие и добрые.

Программа обучения рассчитана на 9 месяцев.

«Подобного рода исследования помогут людям в развитии настоящего счастья. Самое важное — это отношения с самим собой. Люди учатся управлять своим разумом, эмоциями и телом. Постепенно они узнают, что отличает их от других.», — заявил сотрудник кафедры психологии и когнитивных наук Университета Тренто Никола Де Пизапиа.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что исследователи из Японии выяснили, что пингвины, акулы и черепахи плавают кругами для питания или ухаживаний.