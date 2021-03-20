На Почте России прокомментировали новость о пропаже почтальона в Ленобласти

В организации заверили, что информация не соответствует действительности и женщина вернулась с работы.

На Почте России отреагировали на новость, согласно которой в Лужском районе Ленинградской области пропала почтальон, а вместе с ней 90 тысяч рублей пенсий. Об этом пишет «Мойка78», ссылаясь на пресс-службу организации.

Там заверили, что никто никуда не пропал и женщина благополучно вернулась с работы. Деньги в целости и сохранности, так что переживать пенсионерам не о чем.

Напоминаем, что СМИ писали, что в Лужском районе не могут найти почтальона, которая разносила пенсии пожилым гражданам. Отмечалось, что она исчезла вместе с 90 тысячами рублей. Родственники якобы обратились в полицию и пытаются разыскать женщину с 18 марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мошенников, которые выманивали у пенсионеров деньги, давя на жалость.